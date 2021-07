Portugal registou mais 13 óbitos e 3.452 novos casos de covid-19, segundo o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O número de internados continua a crescer, com mais seis casos em relação ao dia anterior, perfazendo um total de 934 doentes internados. O número de doentes nos cuidados intensivos não teve alterações, mantendo-se nos 200.

Há mais 3.264 recuperados, para um total de 891.687 desde o início da pandemia. Há mais 175 casos ativos, sendo agora um total de 51.430.

A região com mais novos casos é Lisboa e Vale do Tejo, com 1.341 infetados e sete óbitos, seguida do Norte, com 1.194 casos e cinco mortes. A outra morte ocorreu na região Centro, que soma mais 358 infetados.

No Alentejo há mais 115 casos, no Algarve 358, nos Açores 57 e na Madeira 29.

O valor da incidência a nível nacional é de 428,3 casos por 100 mil habitantes, ligeiramente superior aos 427,5 da última atualização. Já o R(t) desce para 1,01.