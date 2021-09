Portugal registou mais 1.565 novos casos de covid-19 e 14 mortes em consequência da doença, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

No total, o país regista 1.039.492 casos desde o início da pandemia, e 17.757 óbitos a lamentar.

O número de internamentos registou nas últimas 24 horas um aumento, havendo mais quatro doentes internados, de um total de 681. Há menos cinco pessoas em unidades de cuidados intensivos, 131 no total.

Há mais 2.365 pessoas recuperadas da doença e o número de casos ativos desceu para 43.273, menos 814 do que na véspera.

A maioria das mortes registaram-se em Lisboa e Vale do Tejo (seis) e há 572 novos casos. Na Região Norte ocorreram três óbitos e há mais 495 infetados, no Centro morreram duas pessoas e há 205 novos casos, e no Algarve houve três mortes e há mais 168 casos.

No Alentejo há mais 74 infetados, na Madeira 35 e nos Açores 16.

A taxa de incidência (média de novos casos por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias) subiu para 303,5 a nível nacional e nos 310,2 em Portugal continental.

O Rt - que estima o número de casos secundários de infeção resultantes de uma pessoa portadora do vírus – mantém-se nos 0,98 a nível nacional e no continente é de 0,99.