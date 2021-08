Portugal registou nas últimas 24 horas mais 2.370 novos casos de covid-19 e 14 mortes em consequência da doença, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia em Portugal já morreram 17.703 pessoas devido à covid-19 e registaram-se mais de um milhão e 30 mil de casos de infeção.

Há 675 pessoas internadas, mais cinco do que no dia anterior. O número de doentes nos cuidados intensivos é de 144, menos seis do que na véspera.

Há 45.426 casos ativos, mais 18 do que no relatório anterior. Há mais 2.338 recuperados da doença num total de 967.662 desde o início da pandemia.

A maioria das mortes registaram-se no Centro (cinco) e há mais 315 infetados. Em Lisboa e Vale do Tejo houve quatro mortes e 772 novos casos, na Região Norte ocorreram três óbitos e há mais 866 infetados, no Alentejo morreu uma pessoa e há 114 novos casos, e no Algarve houve uma morte e há mais 239 casos.