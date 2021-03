Portugal regista mais 15 mortes e 541 casos de covid-19, de acordo com o relatório deste domingo da Direção Geral da Saúde (DGS).

Há uma descida em relação às 19 mortes e 564 infetados da véspera. O número de óbitos é igual ao da passada sexta-feira, que tinha sido o dia com menos óbitos desde 20 de outubro, data em que o relatório apontava 15 mortes também.

No total, desde o início da pandemia, há a registar um total de 814.257 casos confirmados, dos quais 16.684 resultaram em óbitos.

Nas últimas 24 horas há mais 3.158 pessoas recuperadas (759.417 no total), o que significa que o número de casos ativos voltou a descer: são agora 38.156, menos 2.632 do que na véspera.

O número de internamentos também continua a diminuir. Há agora menos quatro doentes internados, de um total de 976. Em Unidades de Cuidados Intensivos o número baixou para 242, menos 11 do que na véspera.

Das 15 mortes indicadas no relatório, seis foram registadas na região de Lisboa e Vale do Tejo, que tem também a maioria dos novos casos, 242. Quatro óbitos foram na região Norte, onde há registo de mais 108 casos.

No Centro, são mais 115 infetados e quatro mortes, no Alentejo 27 novos casos e um óbito, no Algarve são nove casos, nos Açores há mais dez infetados e na Madeira 30.

As vítimas mortais deste relatório são:

40-49 anos: um homem

50-59 anos: um homem

70-79 anos: quatro homens e duas mulheres

Mais de 80 anos: dois homens e cinco mulheres