Portugal registou mais 17 óbitos e 2.590 novos casos de covid-19, segundo o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O número de internados baixou, com menos 29 casos em relação ao dia anterior, perfazendo um total de 895 doentes internados. O número de doentes nos cuidados intensivos também baixou. São agora 195 doentes nestas unidades, menos quatro do que na véspera.

Há mais 4.128 recuperados, para um total de 902.014 desde o início da pandemia. Há menos 1.555 casos ativos, sendo agora um total de 49.256.

A região com mais novos casos é Lisboa e Vale do Tejo, com 959 infetados e dez mortes. Segue-se a região Norte, com 923 infetados e quatro óbitos. O Algarve tem mais 313 novos casos e dois óbitos e o Centro teve uma morte e 255 infetados.

No Alentejo há mais 61 casos, nos Açores 43 e na Madeira 36.