Portugal registou nas últimas 24 horas mais 2.983 novos casos de covid-19 e 17 mortes em consequência da doença, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

De acordo com os dados mais recentes, registou-se uma diminuição de doentes internados (menos 49 num total de 695) e uma redução dos casos em UCI (139, menos cinco do que na véspera).

Foram ainda dadas como recuperadas 2.206 pessoas e há agora 44.505 casos ativos em Portugal, mais 760 do que na véspera.

A taxa de incidência de infeções pelo coronavírus SARS-CoV-2 nos últimos 14 dias mantém-se em 314,5 a nível nacional, enquanto o índice de transmissibilidade (Rt) se mantém em 0,96.

A região de Lisboa e Vale do Tejo foi a que totalizou um maior número de casos (1146) e de óbitos (seis). O Norte tem mais 858 casos e duas mortes, no Centro houve quatro óbitos e 419 novos casos, no Alentejo são mais 185 infetados e duas mortes e no Algarve 287 novos casos e três óbitos.

Na Madeira foram registados mais 45 casos e nos Açores 43.

As vítimas mortais deste relatório são:

60-69 anos: um homem

70-79 anos: dois homens e duas mulheres

Mais de 80 anos: sete homens e cinco mulheres