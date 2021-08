Portugal regista esta quinta-feira mais 18 mortes e 2.377 novos casos de covid-19, segundo o boletim divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

Há menos 32 pessoas internadas, agora um total de 866. Há menos dois doentes em unidades de cuidados intensivos, agora 194.

Há mais 2.911 recuperados registados (total de 920.278), o que implicou uma descida nos casos ativos: são menos 552, para um total de 44.646.

A região com mais novos casos é o Lisboa e Vale do Tejo, com 1.004 e 12 óbitos. Segue-se o Norte, com 659 infetados e um óbito, o Centro, com 267 novos casos e uma morte, e o Algarve, com mais 245 novos casos e quatro óbitos.

O Alentejo tem 129 novos casos, os Açores 42 e a Madeira 31.

A incidência desceu de 376,9 casos de infeção por SARS-CoV-2/ Covid-19 por 100 mil habitantes para 362,7, a nível nacional. No Continente, registou-se um aumento de 384,5 para 369,2.

O índice de transmissibilidade mantém-se em 0,92 tanto a nível nacional como no território continental.

As vítimas mortais deste boletim são:

50-59 anos: um homem e duas mulheres

60-69 anos: um homem

70-79 anos: dois homens e duas mulheres

Mais de 80 anos: cinco homens e cinco mulheres