Portugal regista mais 28 mortes e 830 casos de covid-19, de acordo com o relatório desta quinta-feira da Direção Geral da Saúde (DGS).

Há uma descida em relação às 41 mortes e 978 infetados da véspera. É o dia com menos óbitos desde 28 de outubro.

O número total de casos, desde o início da pandemia, ou seja, há um ano, é agora 807.456, dos quais resultaram 16.458 óbitos.

Há agora mais 1.654 pessoas recuperadas da doença e o número de casos ativos voltou a descer. São agora menos 852 num total de 63.945.

O número de internamentos volta a baixar: o relatório indica 1.708 doentes internados (menos 119 do que na véspera), dos quais 399 em Unidades de Cuidados Intensivos (menos 16 do que no dia anterior).

Das 28 mortes indicadas no relatório, 11 foram registadas na região de Lisboa e Vale do Tejo, que tem também a maioria dos novos casos, 376.