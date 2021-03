Portugal regista mais 38 mortes e 691 casos de covid-19, de acordo com o relatório desta terça-feira da Direção Geral da Saúde (DGS).

Há uma subida em relação às 34 mortes e 394 infetados da véspera, que tinha sido o dia com menos novos casos desde 8 de setembro.

O número total de casos, desde o início da pandemia, é agora 805.647, dos quais resultaram 16.389 óbitos.

Há agora mais 3.230 pessoas recuperadas da doença e o número de casos ativos voltou a descer. São agora menos 2.577 num total de 65.793.

Os números de internamentos é agora abaixo dos dois mil: o relatório indica 1.997 doentes internados (menos 170 do que na véspera), dos quais 446 em Unidades de Cuidados Intensivos (menos 23 do que no dia anterior).