Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 625 novos casos de infeção por covid-19 e zero mortes, segundo o boletim epidemiológico diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Há 340 pessoas internadas, mais 15 do que na véspera, sendo que, em unidades de cuidados intensivos, estão 77 doentes, menos cinco do que no relatório anterior.

Há mais 280 recuperados, agora um total de 815.622. O número de casos ativos é de 25.403, mais 345 do que na véspera.

Lisboa e Vale do Tejo é região com mais novos casos em 24 horas, 401, mais de metade do total.

No Norte há mais 124 infetados, no Centro 28 casos, no Alentejo dez, no Algarve 34, Açores 25 e Madeira três.

Quanto à matriz de risco, o índice de transmissibilidade R(t) a nível nacional subiu para 1,09 e no Continente para 1,10. A incidência nacional subiu para 84,5 casos de infeção por 100 mil habitantes e, no Continente, subiu para 83,4.