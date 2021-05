Portugal registou mais 373 novas infeções e cinco mortes por covid-19, de acordo com o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O número de casos ativos em Portugal desceu para 22.535, menos 170 do que na véspera. Há mais 538 recuperados.

Os números de doentes internados desceu e são agora agora 283 internamentos (menos 14 do que na véspera). Há 77 pessoas em Unidades de Cuidados Intensivos (menos seis do que na véspera).

A região Norte foi a que registou um maior número de casos positivos - 181 - e duas mortes. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo, que registou mais 106 novos casos e três óbitos.

Na Região Centro há 32 novas infeções, no Alentejo dez, no Algarve 12, nos Açores 16 e outras tantas na Madeira.

As vítimas mortais são um homem com idade entre os 60 e os 69 anos, um homem e uma mulher com idade entre os 70 e os 79 anos, e um homem e uma mulher com mais de 80 anos.