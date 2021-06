Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 1.556 novos casos de covid-19 e mais dois óbitos, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O número de infetados em 24 horas continua acima de mil e passa, pela primeira vez desde 19 de fevereiro, a fasquia dos 1500.

Há mais 869 recuperados, mas o número de casos ativos subiu. São agora 29.697 (mais 685 do que na véspera).

Registou-se uma descida do número de internamentos: menos dez (total de 427), mas há mais seis internados em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), total de 106.

Só na região de Lisboa e Vale do Tejo foram registados 1.049 novos casos, e foi onde se registou uma das duas mortes. Na região Norte confirmaram-se mais 197 casos e houve também uma morte.

No Centro há mais 110 infetados, no Algarve mais 130, no Alentejo mais 42, nos Açores mais 20 e na Madeira mais oito.