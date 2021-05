Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 386 novos casos de infeção por covid-19 e mais dois óbitos, revela o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O número total de óbitos registados desde o início da pandemia é de 17.011, ao passo que o número total de infeções é de 842.767.

Há menos 13 pessoas internadas (233), sendo que, em unidades de cuidados intensivos, estão menos seis pacientes (total de 66).

Há mais 568 recuperados, agora um total de 803.759. O número de casos ativos baixou 21.997, menos 184 do que na véspera.

Dos dois óbitos, um foi registado em Lisboa e Vale do Tejo, que tem mais 175 infetados, e o outro nos Açores, que tem mais 29 novos casos. As vítimas mortais são um homem com idade entre os 30 e os 39 anos e outro na faixa etária dos 40.

No Norte há mais 131 infetados, são mais 20 no Centro, 12 no Alentejo, dez no Algarve e nove na Madeira.