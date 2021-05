Portugal registou mais 387 novas infeções e duas mortes por covid-19, de acordo com o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O número de casos ativos em Portugal desceu para 22-705, menos 128 do que na véspera. Há mais 513 recuperados.

Os números de doentes internados subiu e são agora agora 297 internamentos (mais um do que na véspera). Há 83 pessoas em Unidades de Cuidados Intensivos (menos quatro do que na véspera).

A região Norte foi a que registou um maior número de casos positivos: 171. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo, que registou mais 88 novos casos e um óbito. Na Região Centro há 59 novas infeções e foi onde ocorreu a outra morte.

No Alentejo são mais 12 infetados, no Algarve 14, nos Açores 20 e na Madeira 23.

As vítimas mortais são um homem com idade entre os 70 e os 79 anos e outro com mais de 80 anos.

O índice de transmissibilidade (Rt) desce para 0,95, tanto a nível nacional como apenas no Continente. A incidência desce para 61,3 a nível nacional e em 59,0 no Continente.