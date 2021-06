Portugal registou 388 novos casos de covid-19 e duas mortes, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O número de internamentos é de 291 (mais 26 do que véspera) e o número de internados em Unidades de Cuidados Intensivos é de 59 (mais sete do que no dia anterior).

Há mais 277 recuperados (total de 812.174), e o número de casos ativos sobe. São agora 23.824 no total, de acordo com as informações da DGS, mais 109 do que no dia anterior.

A região de Lisboa e Vale do Tejo voltou a registar mais de metade do número de novos casos (206) e um óbito. No Norte registaram-se mais 93 novos casos e uma morte, no Centro mais 18 infetados, no Alentejo 13, no Algarve mais 32, nos Açores mais 26. Na Madeira não há registo de novos casos.

Quanto à matriz de risco, o índice de transmissibilidade R(t) a nível nacional desceu para 1,07 e no Continente para 1,08. A incidência nacional subiu para 72,2 casos de infeção por 100 mil habitantes e, no Continente, subiu para 70,6.

As vítimas mortais são uma mulher com idade entre os 50 e os 59 anos e um homem com idade entre 60 e 69 anos.