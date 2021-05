Portugal registou nas últimas 24 horas mais 435 novos casos de covid-19 e dois óbitos, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Há 283 pessoas internadas, mais 12 do que na véspera, sendo que, em unidades de cuidados intensivos, estão 52 doentes, menos dois do que no relatório anterior.

Há mais 322 recuperados, agora um total de 809.135. O número de casos ativos é de 22.9332, mais 111 do que na véspera.

O índice de transmissibilidade (Rt) continua nos 1,07 a nível nacional, descendo para 1.06 no continente. A incidência subiu, passando de 59,6 para 63,3 casos por 100 mil habitantes a nível nacional e de 56 para 60,4 casos por 100 mil habitantes no continente.

Lisboa e Vale do Tejo é região com mais novos casos em 24 horas, 240. No Norte há mais 113 infetados e um óbito, no Centro 12 casos e uma morte.

No Alentejo foram diagnosticados mais dez infetados, no Algarve 16, nos Açores 31 e na Madeira 13.