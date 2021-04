Portugal regista mais duas mortes e 874 casos covid-19, de acordo com o relatório da Direção-Geral da Saúde.

Há uma descida em relação aos seis óbitos da véspera, mas uma grande subida em relação aos 159 novos casos de segunda-feira. No documento pode ler-se que «os dados apresentados hoje refletem o atraso de integração de 599 notificações laboratoriais positivas que reportam ao fim de semana», ou seja, só 275 dizem respeito às últimas 24 horas.

O boletim diário da DGS indica mais 894 pessoas recuperadas da doença, 781.537 no total. O número de casos ativos voltou a descer: são agora 25.944, menos 22 do que na véspera.

Há menos 32 doentes internados, de um total de 504, mas o número de internados em unidades de cuidados intensivos voltou a subir, para 113, mais um do que na véspera.

Os dois óbitos ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, que teve também a maioria dos novos casos: 317.

Segue-se a região Norte, com 273 novos casos, Centro com mais 140, o Alentejo 57, Açores com 37, Madeira com 32 e o Algarve com mais 18 infetados.

As vítimas mortais são um homem com idade entre os 70 e os 79 anos e uma mulher com mais de 80 anos.