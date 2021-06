Portugal registou nas últimas 24 horas mais 902 novos casos de covid-19 e mais dois óbitos, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Registou-se uma subida do número de internamentos: mais 25, para um total de 502, o número mais elevado desde 06 de abril, quando estavam hospitalizadas 504 pessoas. Há menos um internado em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), total de 115.

A incidência da infeção subiu para 158,5 casos de infeção por SARS casos por 100.000 habitantes a nível nacional e para 161,7 no Continente.

O índice de transmissibilidade (Rt) registou uma descida de 1,14 para 1,13 em todo o território nacional e de 1,15 para 1,14 em Portugal continental.

Há mais 608 recuperados, mas o número de casos ativos subiu. São agora 32.071 (mais 292 do que na véspera).

Só na região de Lisboa e Vale do Tejo foram registados 509 novos casos, mais de metade do total, e uma morte. Na região Norte confirmaram-se mais 203 casos e foi onde ocorreu a outra morte.

No Centro há mais 45 infetados, no Algarve mais 100, no Alentejo mais 18, na Madeira mais dez e nos Açores 17.

As vítimas mortias são duas mulheres com mais de 80 anos.