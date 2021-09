Portugal registou mais 2830 novos casos de covid-19 e nove mortes em consequência da doença, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Segundo a DGS, estes novos casos não foram todos registados nas últimas 24 horas, sendo 848 casos relativos à véspera, mas, «por constrangimento informático, não foram reportados no boletim de ontem». Dessa forma, na passada quarta-feira teriam sido registados um total de 2413 novos casos.



De resto, das nove mortes a lamentar três registam-se em Lisboa e Vale do Tejo, duas no Alentejo e duas na região Centro. No Norte do país faleceu uma pessoa tal como no Algarve.

O número de internamentos registou nas últimas 24 horas um aumento, havendo mais 140 doentes internados, de um total de 695 e mais nove pessoas em unidades de cuidados intensivos, 140 no total.



Segundo os dados que constam do boletim, a região Norte soma 38 por cento dos novos casos reportados a nível nacional, tendo registado mais 1075 infectados. Já Lisboa e Vale do Tejo contabiliza mais 854 casos (30 por cento).



No Alentejo há mais 1008 infetados, na Madeira 30, nos Açores 10 e no Centro 3097. Há mais 684 casos ativos num total de 43.957 pessoas.



Em sentido contrário, há mais 2137 pessoas recuperadas da doença num total de 980.599.

Desde o início da pandemia, em Março de 2020, o país soma 1.042.322 casos confirmados e 17.766 vítimas mortais.

A taxa de incidência (média de novos casos por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias) manteve-se nos 303,5 a nível nacional e nos 310,2 em Portugal continental.

O Rt - que estima o número de casos secundários de infeção resultantes de uma pessoa portadora do vírus – mantém-se nos 0,98 a nível nacional e no continente é de 0,99.