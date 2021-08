Portugal tem nas últimas 24 horas mais nove óbitos e 1.190 novos casos, segundo o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O número de internados volta a subir, com mais 45 internamentos em relação ao dia anterior, perfazendo um total de 968. O número de doentes nos cuidados intensivos também subiu. São agora 203 doentes nestas unidades, mais três do que na véspera.

Há mais 1.448 recuperados, para um total de 904.962 desde o início da pandemia. Há menos 267 casos ativos, sendo agora um total de 49.787.

A região com mais novos casos é o Lisboa e Vale do Tejo, com 444 e três óbitos. Segue-se o Norte, com 420 infetados e quatro óbitos, e o Algarve, com mais 140 novos casos.

O Centro tem mais 83 infetados e uma morte, o Alentejo 27 novos casos, os Açores 50 e a Madeira 26.

A taxa de incidência nacional de infeções pelo vírus SARS-CoV-2 por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias desceu para os 394,6 casos, assim como o índice de transmissibilidade que é agora de 0,94.

A taxa de incidência nacional desceu dos 419,2 casos verificados na sexta-feira para os 394,6. No continente, passou de 439,3 casos de infeção por SARS-CoV-2 por 100 mil habitantes para 403,1.

Quanto ao Rt - que estima o número de casos secundários de infeção resultantes de uma pessoa com o vírus - desceu de 0,98 para os 0,94, tanto a nível nacional como apenas no Continente.

As vítimas mortais deste boletim são:

40-49 anos: dois homens

50-59 anos: uma mulher

70-79 anos: um homem e uma mulher

Mais de 80 anos: dois homens e duas mulheres