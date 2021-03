Nas últimas 24 horas, Portugal regista mais oito mortes e 457 novos infetados com o novo coronavírus, de acordo com o boletim divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

Há uma descida em relação aos 11 óbitos e 568 casos da véspera. Este é o dia com menos óbitos desde 14 de outubro, data em que o relatório apontava sete mortes.

No total, desde o início da pandemia, Portugal regista 16.762 óbitos e 817.080 casos confirmados.

Nas últimas 24 horas, há mais 754 recuperados. Neste momento, o país tem 33.394 casos ativos do novo coronavírus, menos 305 do que na véspera.

O número de internamentos voltou a descer: há agora menos 45 doentes internados, de um total de 744; em Unidade de Cuidados Intensivos o número desceu para 170, menos 12 do que na véspera.

Das oito mortes indicadas no relatório, seis foram registadas na região de Lisboa e Vale do Tejo, que tem também a maioria dos novos casos, 182, as outras duas foram no Centro, onde há mais 50 infetados.

No Norte há mais 137 casos, no Alentejo 24, no Algarve 25, na Madeira 29 e nos Açores dez.

As vítimas mortais deste relatório são:

60-69 anos: três homens

70-79 anos: três homens e uma mulher

Mais de 80 anos: um homem