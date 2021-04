Portugal registou mais oito mortes e 684 novas infeções por covid-19, de acordo com o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

É uma subida em relação às cinco mortes e 408 infetados da véspera.

O índice de transmissibilidade (Rt) subiu para 1,06 no total do território, sendo 1,05 em Portugal Continental. A incidência também subiu para 72,4 casos por 100 mil habitantes a nível nacional e 69,0 no Continente. Isto coloca Portugal cada vez mais próximo do amarelo na matriz de risco.

Portugal volta a registar uma subida no número de casos ativos: são agora 25.457, mais 16 do que no relatório anterior. Foram dadas como recuperadas 660 pessoas.

No número de internamentos verificou-se uma descida nos internamentos em enfermaria (447, menos 12 do que na véspera), e em UCI, onde há agora 116 doentes, menos dois do que no dia anterior.

Há uma inversão na tendência dos últimos tempos e a maioria dos novos infetados estão agora na Região Norte: 265. Nesta região houve ainda três óbitos.

Em Lisboa e Vale do Tejo foram registadas cinco mortes, a maioria, e há mais 188 casos.

No Alentejo há mais 43 infetados, no Algarve 66, Açores 23, e na Madeira 33.

As vítimas mortais deste relatório são:

50-59 anos: um homem

60-69 anos: um homem

70-79 anos: um homem

Mais de 80 anos: três homens e duas mulheres