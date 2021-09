Portugal registou mais oito mortes e mais 891 novos casos de covid-19, de acordo com o boletim diário epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O número de internados volta a descer. São agora 426 os doentes internados (menos 29 do que nos dados da véspera) e 78 em unidades de cuidados intensivos (os mesmos que na véspera).

Há mais 1.212 novos recuperados registados, sendo que o número de casos ativos volta a descer: são agora 32.269, menos 329 do que no relatório anterior. Em vigilância estão 28.466 pessoas, menos 947 do que no dia anterior.

Nota ainda para uma descida na incidência. A nível nacional, passou de 173,6 para 137,4 casos de infeção por 100 mil habitantes. No Continente, passou de 177,9 para 140,1 casos por 100 mil habitantes.

O R(t) também desce: a nível nacional, de 0,83 para 0,82 e, no Continente, de 0,82 para 0,81.

Por regiões, Lisboa e Vale do Tejo registou 323 novos casos e quatro mortes, o Norte mais 290 infetados, o Centro mais 111 casos e uma morte, o Alentejo teve um óbito e 46 novos casos, o Algarve mais 99 infetados e duas mortes.

Na Madeira há mais 13 infetados e nos Açores nove.