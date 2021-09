Portugal registou nas últimas 24 horas mais 911 novos casos de covid-19 e oito mortes em consequência da doença nas últimas 24 horas, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde.

Há menos 17 doentes internados de um total de 569. O número de internamentos nos cuidados intensivos também baixou. São agora 120 doentes nestas unidades, menos um do que na véspera.

Há mais 821 doentes recuperados da doença nas últimas 24 horas, totalizando 999.904 recuperados desde o início da pandemia em Portugal. E são agora 37.819 os casos ativos, mais 82 do que no dia anterior.

A maioria das mortes ocorreu no Norte, onde houve três óbitos e há mais 295 novos casos. Em Lisboa e Vale do Tejo há mais 324 casos e morreu uma pessoa, no Centro houve um óbito e há mais 118 infetados, no Alentejo morreram duas pessoas e há mais 48 casos e nos Açores houve uma morte e há mais 14 infetados.

No Algarve há mais 98 casos e na Madeira 20.