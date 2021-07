Portugal registou nas últimas 24 horas mais 2.605 casos de covid-19 e quatro mortes, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O número de diagnósticos em 24 horas continua acima dos dois mil, tal como nos últimos dias, mas desde 13 de fevereiro, quando se registaram 2.856 contágios, que o número de novos casos diários não era tão elevado.

Registou-se uma subida do número de internamentos: mais 11 (total de 543), e há mais quatro internados em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), total de 122.

Há mais 1.718 recuperados, mas o número de casos ativos subiu. São agora 36.738 (mais 883 do que na véspera).

Só em Lisboa e Vale do Tejo há mais 1.362 novos casos e três mortes. No Norte há mais 557 infetados e um óbito.

No Centro há mais 273 casos, no Algarve mais 299, no Alentejo 78, nos Açores 29 e na Madeira sete.

As vítimas mortais são uma mulher com idade entre os 70 e os 79 anos e dois homens e uma mulher com mais de 80 anos.