Portugal regista mais quatro mortes e 883 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde.



Das quatro mortes a lamentar, duas ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo e as outras duas na região Norte.



A grande maioria das novas infeções registaram-se em Lisboa e Vale do Tejo (329). No Norte há mais 238 casos, mais 187 no Centro, 51 no Alentejo e 41 no Algarve. Por sua vez, na Madeira existem mais 16 pessoas infetadas e mais 21 nos Açores.



Por sua vez, o número de doentes internados baixou: há menos dez pessoas em unidades hospitalares num total de 274. Por sua vez, há agora 55 doentes em unidades de cuidados intensivos, menos cinco do que no dia anterior.



Recuperaram da doença mais 729 pessoas num total de 1.035.450.



De acordo com a atualização da última sexta-feira, o R(t) mantém-se em 1,02 a nível nacional e continental e a incidência subiu para 86,1 a nível nacional e 86,5 casos de infecção por cada 100 mil habitantes a nível continental.



No total, Portugal ontabiliza 18.129 óbitos por covid-19 e 1.084.534 casos confirmados desde Março de 2020.