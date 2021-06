Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 1.350 novos casos de infeção por covid-19 e seis mortes, segundo o boletim epidemiológico diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o final de fevereiro que Portugal não tinha tantos novos casos em 24 horas.

Há 351 pessoas internadas, mais cinco do que na véspera, sendo que, em unidades de cuidados intensivos, estão 83 doentes, mais quatro do que no relatório anterior.

Há mais 589 recuperados, agora um total de 817.092. O número de casos ativos é de 26.248, mais 755 do que na véspera.

Só em Lisboa e Vale do Tejo há mais 928 novos casos e foi onde se registaram todas as mortes.

No Norte há mais 199 infetados, no Centro 85 casos, no Alentejo 30, no Algarve 90, Açores 16 e Madeira dois.