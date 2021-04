Portugal registou mais seis mortes e 478 novas infeções por covid-19, de acordo com o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O número total de infetados registados é agora 834.442 desde que o primeiro caso foi detetado no país. O número de óbitos total é de 16.965.

Há mais seis internados, um total de 348. Em unidades de cuidados intensivos continuam os mesmos 98 doentes, tal como no relatório de sexta-feira.

Recuperaram da doença mais 308 pessoas, segundo a DGS, sendo que o total de casos ativos passa para 24.792 (mais 164 do que na véspera).

A região Norte tem a maioria dos novos casos - 172 - e registou dois óbitos. No Centro também houve dois óbitos e há mais 42 casos.

Em Lisboa e Vale do Tejo houve uma morte e 134 infetados e o outro óbito foi no Algarve, onde há mais 30 casos.

No Alentejo são mais 51 infetados, na Madeira 35 e nos Açores 14.

As vítimas mortaos são duas mulheres com idade entre os 70-79 anos e quatro mulheres com mais de 80 anos.