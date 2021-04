Portugal registou mais três mortes e 441 novas infeções por covid-19, de acordo com o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

É uma descida em relação às cinco mortes 649 infetados da véspera.

Portugal volta a ter uma subida no número de casos ativos: são agora 25.387, mais 43 do que no relatório anterior. Foram dadas como recuperadas 395 pessoas em 24 horas.

No número de internamentos verificou-se uma subida nos internamentos em enfermaria (428, mais 13 do que na véspera), e uma subida também em UCI, onde há agora 109 doentes, mais seis do que no dia anterior.

Duas mortes ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde há mais 109 novos casos. O Norte tem a maioria dos infetados das últimas 24 horas: 193. A outra morte foi no Centro, que tem mais 46 casos.

No Alentejo são mais cinco casos, no Algarve 38, nos Açores, mais 33 infetados e na Madeira 17.

As vítimas mortais deste relatório são duas mulheres com idade entre 70 e 79 anos e um homem com mais de 80 anos.