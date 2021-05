Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 559 novos casos de infeção por covid-19 e mais três óbitos, revela o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O número total de óbitos registados desde o início da pandemia é de 17.017, ao passo que o número total de infeções é de 844.288.

Há menos uma pessoa internada (207), sendo que, em unidades de cuidados intensivos, estão menos três pacientes (total de 55).

Há mais 462 recuperados, agora um total de 804.984. O número de casos ativos subiu para 22.287, mais 94 do que na véspera.

O índice de transmissibilidade (Rt) subiu para 1,03 a nível nacional e no Continente. A incidência passou para 52,6 casos por 100 mil habitantes a nível Nacional, sendo 49,5 no Continente.

Lisboa e Vale do Tejo é região com mais infetados em 24 horas: 277, mas não registou óbitos. No Norte há mais 166 casos e um óbito. Os outros dois óbitos foram registados no Centro, que tem mais 37 infetados e no Algarve, que tem mais 22 casos.

No Alentejo há cinco novos casos, nos Açores 20 e na Madeira 32.

As vítimas mortais são uma mulher com idade entre os 60-69 anos e duas mulheres na faixa etária dos 70 anos.