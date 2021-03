Nas últimas 24 horas, Portugal registou mais três mortes e 618 novos infetados por covid-19, de acordo com o boletim divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

É uma subida em relação às duas mortes e 388 infetados da véspera.

O índice de transmissibilidade (Rt) é de 0,94 no total do território, tendo subido para 0,94 também em Portugal Continental. O país mantém-se na zona verde do «semáforo», mas aproxima-se de 1, um dos limites estabelecidos na matriz de risco elaborada pelo Governo para o desconfinamento.

No total, desde o início da pandemia, há a registar um total de 821.722 casos confirmados, dos quais 16.848 resultaram em óbitos.

Nas últimas 24 horas, há mais 707 recuperados. Neste momento, o país tem 26.664 casos ativos do novo coronavírus, menos 92 do que na véspera.

O número de internamentos desceu: há agora menos 26 doentes internados, de um total de 558; em Unidades de Cuidados Intensivos o número desce para 127, menos dois do que na véspera.

Duas mortes aconteceram em Lisboa e Vale do Tejo, que tem mais 271 infetados. A outra foi na região Norte, que tem mais 210 casos.

No Centro, são mais 74 infetados, no Alentejo nove, no Algarve 35, na Madeira 11 e nos Açores oito.