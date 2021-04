Portugal regista mais três mortes e 663 casos covid-19, de acordo com o relatório da Direção-Geral da Saúde.

Há uma subida em relação aos dois óbitos e 275 da véspera.

O índice de transmissibilidade (Rt) subiu para 1,01 no total do território, tendo subido para 1,02 em Portugal Continental. O país está agora a sair da zona verde do «semáforo» na matriz de risco elaborada pelo Governo para o desconfinamento.

O boletim diário da DGS indica mais 757 pessoas recuperadas da doença, 782.294 no total. O número de casos ativos voltou a descer: são agora 25.847, menos 97 do que na véspera.

Há menos 16 doentes internados, de um total de 488, mas o número de internados em unidades de cuidados intensivos voltou a subir, para 116, mais três do que na véspera.

Os três óbitos ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, que teve também a maioria dos novos casos: 262.