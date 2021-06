Portugal registou nas últimas 24 horas mais 1.496 novos casos de covid-19 e mais um óbito, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O número de infetados em 24 horas continua a rondar os 1.500, como vem acontecendo nos últimos dias, números que Portugal não tinha desde 19 de fevereiro.

Há mais 475 recuperados, mas o número de casos ativos subiu. São agora 31.779 (mais 1.020 do que na véspera).

Registou-se uma subida do número de internamentos: mais 30 (total de 477) e há mais três internados em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), total de 116.

Só na região de Lisboa e Vale do Tejo foram registados 958 novos casos. Na região Norte confirmaram-se mais 227 casos e foi onde ocorreu a única morte, no Centro há mais 114 infetados, no Algarve mais 151, no Alentejo mais 35, na Madeira mais sete e nos Açores quatro.

A vítima mortal é um homem com idade entre os 60 e os 69 anos.