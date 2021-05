Portugal regista mais 158 novos casos de covid-19 e uma morte, de acordo com o relatório da Direção Geral da Saúde (DGS).

O número total de casos, desde o início da pandemia, é agora de 839.740, dos quais resultaram 16.993 óbitos.

O relatório indica que há 277 doentes internados, mais nove do que na véspera, sendo que estão 73 pacientes em Unidades de Cuidados Intensivos, menos um do que no domingo.

Há mais 368 recuperados, tendo os casos ativos baixado para 22.102, menos 211 do que na véspera.

O índice de transmissibilidade (Rt) mantém-se em 0,92, a nível nacional, e desce para 0,91 no Continente. A incidência desce para 53,8 a nível nacional e 51,4 no Continente.

O Norte é a região com mais novos casos: 70. O único óbito ocorreu em Lisboa e Vale do Tejo, que tem mais 34 infetados. A vítima mortal é uma mulher com idade entre os 70 e os 79 anos.

Na Região Centro há 16 novas infeções, no Alentejo são mais nove, no Algarve oito, nos Açores 16 e na Madeira cinco.