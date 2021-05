Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 241 novos casos de infeção por covid-19 e um óbito, revela o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Volta ser registada uma morte após dois dias consecutivo sem óbitos. O número total de mortes desde o início da pandemia é de 17.018, ao passo que o número total de infeções é de 845.465.

Há mais 19 pessoas internadas (239), sendo que, em unidades de cuidados intensivos, está menos um paciente (total de 57).

A incidência e índice de transmissibilidade sobem e o país aproxima-se da zona amarela na matriz de risco. O índice de transmissibilidade (Rt) subiu para 1,06 a nível nacional e no Continente. A incidência passou para 55,6 casos por 100 mil habitantes a nível Nacional, sendo 52,5 no Continente.

Há mais 287 recuperados, agora um total de 805.979. O número de casos ativos desceu para 22.468, menos 47 do que na véspera.

A única morte ocorreu no Norte, onde há mais 60 infetados. Lisboa e Vale do Tejo é região com mais novos casos em 24 horas: 97.

No Centro são mais 20 casos, no Alentejo, oito, no Algarve 13, nos Açores 26 e na Madeira 17.