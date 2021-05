Portugal regista mais uma morte e 436 novos casos de covid-19, de acordo com o relatório da Direção Geral da Saúde (DGS).

O número total de casos, desde o início da pandemia, é agora de 840.929, dos quais resultaram 16.999 óbitos.

Há 244 doentes internados, menos quatro do que na véspera. Em Unidades de Cuidados Intensivos estão 70 doentes, menos um do que no relatório anterior.

Há mais 340 recuperados, tendo os casos ativos subido para 21.969, mais 95 do que na véspera.

Na região Norte há 167 novos casos, Lisboa e Vale do Tejo tem mais 128 infetados e teve a única morte.

A Região Centro tem mais 47 infetados, no Alentejo são mais 19, no Algarve 31, nos Açores 29 e na Madeira 15.