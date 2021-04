Portugal registou mais uma morte e 506 novas infeções por covid-19, de acordo com o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O número total de infetados registados é agora 833.397 desde que o primeiro caso foi detetado no país. O número de óbitos total é de 16.957.

Há menos 11 internados, um total de 384. Há, também, menos seis pacientes nos cuidados intensivos (total de 98).

Recuperaram da doença mais 580 pessoas, segundo a DGS, sendo que o total de casos ativos passa para 24.689 (menos 75 do que na véspera).

O índice de transmissibilidade (Rt) é de 0,98 no total do território, sendo 0,99 em Portugal Continental. A incidência desce ligeiramente. É de 72,1 casos por 100 mil habitantes a nível nacional e 68,3 no Continente.

O Norte tem a maioria dos novos infetados - 247 - e a única morte. Em Lisboa e Vale do Tejo há mais 126 casos, no Centro são 69, no Alentejo sete, Algarve 33, Açores 15 e Madeira nove.