Portugal registou nas últimas 24 horas mais uma morte e 598 novos casos de covid-19, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Há 246 pessoas internadas, mais 13 do que na véspera, sendo que, em unidades de cuidados intensivos, estão 52 doentes, menos um do que no relatório anterior.

Há mais 515 recuperados, agora um total de 808.047. O número de casos ativos é de 22.534, mais 82 do que na véspera.

Lisboa e Vale do Tejo é região com mais novos casos em 24 horas, 295, e foi onde ocorreu o único óbito. A vítima mortal é um homem com idade entre 60 e 69 anos.

No Norte são mais 171 infetados, no Centro 54 casos, no Alentejo, 15, no Algarve 33, nos Açores 23 e na Madeira sete.

Quanto ao índice de transmissibilidade (Rt) situa-se desde quarta-feira em 1,07, enquanto a incidência de casos de infeção por 100.000 habitantes subiu para 59,6 a nível nacional, sendo de 56 no Continente.