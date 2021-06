Portugal registou 598 novos casos de covid-19 e uma morte, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O número de internamentos é de 296 (mais cinco do que véspera) e o número de internados em Unidades de Cuidados Intensivos é de 66 (mais sete do que no dia anterior).