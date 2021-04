Portugal registou mais 196 novas infeções por covid-19 e zero mortes, de acordo com o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

É apenas a segunda vez, desde o início da pandemia, que não há qualquer óbito registado no boletim. A primeira vez tinha sido a 3 de agosto de 2020.

O número total de infetados registados é agora 834.638 desde que o primeiro caso foi detetado no país. O número de óbitos total é de 16.965.

O número de casos ativos voltou a descer, sendo agora 24.662, menos 130 do que na véspera. Há mais 326 recuperados.

O índice de transmissibilidade (Rt) subiu ligeiramente e é agora de 0,99 no total do território, sendo 1 em Portugal Continental. A incidência desce ligeiramente. É de 70,4 casos por 100 mil habitantes a nível nacional e 67,3 no Continente.