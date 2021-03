Portugal regista mais 11 mortes e 568 novos infetados com o novo coronavírus, de acordo com o boletim divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

Há uma descida em relação aos 21 óbitos da véspera, mas uma subida dos 485 casos da véspera.

No total, desde o início da pandemia, Portugal regista 16.754 óbitos e 816.623 casos confirmados.

Nas últimas 24 horas, há mais 1.571 recuperados. Neste momento, o país tem 33.699 casos ativos do novo coronavírus, menos 1.014 do que na véspera.

O número de internamentos voltou a descer: há agora menos 39 doentes internados, de um total de 789; em Unidade de Cuidados Intensivos o número desceu para 182, menos cinco do que na véspera.

O índice de transmissibilidade (Rt) em Portugal é de 0,86, mas desce para os 0,84 se for considerado apenas o território continental, uma subida ligeira em relação aos últimos números avançados na quarta-feira: 0,84 e 0,80 respetivamente.

Das 11 mortes indicadas no relatório, quatro foram registadas na região de Lisboa e Vale do Tejo, que tem também a maioria dos novos casos, 223, outras quatro foram no Centro, onde há mais 104 infetados.

Os outros dois óbitos foram na região Norte, onde há registo de mais 146 casos.

No Alentejo são mais 21 novos casos, tantos como no Algarve , nos Açores há mais 13 infetados e na Madeira 40.

As vítimas mortais deste relatório são:

40-49 anos: um homem

60-69 anos: quatro homens

70-79 anos: um homem e uma mulher

Mais de 80 anos: dois homens e duas mulheres