Nas últimas 24 horas, Portugal registou mais duas mortes e 388 novos infetados por covid-19, de acordo com o boletim divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

É o número mais baixo de óbitos dos últimos seis meses. Desde 6 de setembro, data em que também houve duas mortes, que o número não era tão baixo.

No total, desde o início da pandemia, há a registar um total de 821.104 casos confirmados, dos quais 16.845 resultaram em óbitos.

Nas últimas 24 horas, há mais 1.654 recuperados. Neste momento, o país tem 26.756 casos ativos do novo coronavírus, menos 1.268 do que na véspera.

O número de internamentos desceu: há agora menos 39 doentes internados, de um total de 584; em Unidades de Cuidados Intensivos o número desce para 129, menos sete do que na véspera.

As duas mortes aconteceram em Lisboa e Vale do Tejo, que tem mais 140 infetados. A região Norte foi a que registou mais novos casos: 147.

No Centro há mais 46 infetados, no Alentejo três, no Algarve quatro, na Madeira 37 e nos Açores 11.

As vítimas deste relatório são:

60-69 anos: um homem

Mais de 80 anos: uma mulher