O auto-agendamento para a vacina contra a covid-19 já está disponível a todas as pessoas com mais de 55 anos de idade.

«Tendo em conta o bom ritmo a que tem decorrido a vacinação contra a covid-19, informa-se que está disponível, desde o dia de hoje, a possibilidade de auto-agendamento para idades iguais ou superiores a 55 anos», refere a task force responsável pelo processo de vacinação.

Se tem mais de 55 anos e ainda não foi vacinado (a), pode fazer o agendamento da sua vacina no local e data que pretender. 👉 Basta aceder ao site https://t.co/cgXmGmVOBP e preencher o formulário. #Saúde #SNS #VacinaçãoCOVID19 #COVID19PT @DGSaude pic.twitter.com/MHpDUY2lzE — SNS_Portugal (@SNS_Portugal) May 13, 2021

A medida de alargamento da idade surge apenas quatro dias depois de se ter aberto no domingo a marcação para maiores de 60 anos, numa evolução que traduz o período de intensificação da vacinação.

Segundo o calendário da task force, as vacinações para esta nova faixa etária só deverão começar a partir do próximo dia 24 de maio.

Numa tabela apresentada em 27 de abril, na última reunião do Infarmed, o coordenador do plano nacional de vacinação contra a covid-19, Gouveia e Melo, disse que a meta para as pessoas entre 60 e 69 anos de idade é que todos tenham uma dose da vacina até 23 de maio. Já para o grupo entre os 50 e os 59 anos, onde se inclui parte da população agora abrangida com o novo alargamento do autoagendamento, a data apontada é a de 13 de junho.