O ator Luís Aleluia partilhou nas redes sociais um pequeno excerto de um episódio das aulas do Professor Tonecas que tem uma enorme curiosidade: nele aparece um muito jovem Cristiano Ronaldo, então com 16 anos, e ainda com cara de menino.

A gravação do episódio em causa aconteceu numa participação especial das escolas do Sporting e teve o guarda-redes Nélson como ator principal, ele que interpreta o papel de menino Necas.

Cristiano Ronaldo aparece, de resto, num primeiro momento a bater efusivamente as palmas quando se fala em Sporting Clube de Portugal, para depois surgir concentrado a olhar para os livros, enquanto o Professor Tonecas, personagem interpretada por Luís Aleluia, conversar com o menino Nélson «Necas».