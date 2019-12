Cristiano Ronaldo fez o jovem Ali Amir feliz: o adolescente tem uma deficiência física, não tem pernas, e esperava o português no lobby do hotel, no Dubai.

Quando Ronaldo entrou, Ali Amir atirou-lhe a bola e trocou alguns passes com ele. No fim deram um abraço e tiraram algumas fotografias juntas.

O irmão de Ali Amir partilhou o momento e agradeceu a Ronaldo por ter feito o mano mais novo feliz.