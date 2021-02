O guarda-redes Beto lesionou-se gravemente no início de fevereiro, com uma lesão muscular que coloca em risco o resto da temporada. Para recuperar do problema físico, o internacional português entregou-se à medicina chinesa e tem partilhado os exercícios que faz numa clínica especilizada em Matosinhos através das redes sociais.

Ora houve quem estranhasse o tipo de exercícios estranhos que Beto tem estado a realizar. Acima de todos, Cristiano Ronaldo, amigo do guarda-redes desde os tempos do Sporting, que aproveitou para deixar logo um comentário numa publicação que mostrava mais uma série de exercícios:

«Zé, o que andas a fazer da tua vida?», perguntou Ronaldo.

Beto não acusou o toque e entrou na brincadeira. «Cristiano, manda-me mensagem privada por favor, que por aqui não falo contigo. Bora bicho!!! Vais me começar a chamar Steven Beto Seagal, ok??», escreveu o guarda-redes com muitos emojis à mistura.