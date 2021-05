Cristiano Ronaldo contratou uma empresa transportadora portuguesa que durante a noite levou dez carros de luxo do internacional português para Madrid, segundo a TVI. As viaturas estão a ser levadas para a moradia que Ronaldo possui no bairro de La Finca, na capital espanhola, onde tem muito mais espaço para as estacionar do que aquele que tem em Turim.

Pelo caminho, Ronaldo aproveitou também para transportar alguns dos carros que utiliza mais frequentemente, uma vez que as férias estão quase a chegar e a família passa a maior parte do mês de descanso em Espanha.

As dez viaturas em causa totalizam um valor superior a oito milhões de euros, sendo possível ver nas imagens pelo menos um Bugatti e um jipe Mercedes. Refira-se que Ronaldo acompanhou toda a operação de muito perto, ele que foi colocado novamente no centro das atenções por haver quem veja neste vídeo mais um sinal de que vai deixar Turim.

