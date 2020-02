Bruno Guimarães estreou-se na Liga dos Campeões esta quarta-feira, com a camisola do Olympique Lyon, frente à Juventus de Cristiano Ronaldo. O brasileiro que o Benfica quis em janeiro fez uma grande exibição e foi muito elogiado pela crítica, ele que encheu o campo e mostrou alguns pormenores de craque na apresentação em grandes palcos.

No fim do jogo, em declarações ao Esporte Interativo, o médio foi questionado sobre como foi defrontar Cristiano Ronaldo e respondeu que por vezes lhe passou um sonho. «Apertei a mão dele e pensei: 'cara, ele é mesmo real'», referiu Bruno Henrique, por entre muitos elogios ao capitão da Seleção Nacional e uma brincadeira com levar mão dele para casa.