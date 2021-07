O Fulham tem em marcha um projeto para renovar a casa onde mora há mais de 100 anos. O clube inglês, agora treinado pelo português Marco Silva, quer tornar o Craven Cottage num espaço mais acolhedor e visitável por todos.

Para isso, a chamada Riverside Stand, a bancada do lado do rio, está a ser alvo de várias remodelações. A capacidade está a ser alargada, passando dos habituais 25700 lugares para os 29600. Na mesma bancada, o espaço virado para o rio vai ser transformado em zonas para os adeptos, com restaurantes, cafés, bares, zonas de hospitalidade, áreas abertas a todos os adeptos.

Do lado de fora do estádio, o Fulham quer ter uma zona de passeio para todos os moradores da zona, adeptos do clube e visitantes da cidade, com um passeio à beira-rio. O clube pretende dinamizar a área à volta do estádio e torná-la acolhedora. O projeto foi aprovado em 2013 e desde 2018 que estão a ser feitas as principais obras no estádio.

O Fulham de Marco Silva vai disputar a segunda liga inglesa na próxima temporada.

Este é o ponto de situação da obra, dado pelo clube no mês de junho.