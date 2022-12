Os dados provisórios do Instituto Nacional de Estatística (INE) apontam para um abrandamento da inflação, mas os portugueses que têm o seu contrato de crédito à habitação revisto este mês vão ter más notícias, já que a subida das taxas Euribor fez com que as prestações voltassem a ter um aumento significativo.

Quem tem contratos indexados à Euribor a 12 meses, por exemplo de 150 mil euros, vai pagar em dezembro cerca de 250 euros a mais do que da última vez que o contrato foi revisto. As simulações feitas pela CNN Portugal com a média das taxas do mês passado apontam mesmo para subidas superiores a 50%.

Este aumento explica-se porque há um ano as circunstâncias eram muito diferentes, com a Euribor ainda em terreno negativo. Agora, a média situa-se nos 2,828%.

Novembro chegou a alimentar alguma esperança, ainda que as taxas médias da Euribor tenham subido para 1,825%, 2,321% e 2,828%, respetivamente a três, seis e 12 meses, uma vez que o aumento aconteceu a um ritmo menos acentuado do que em outubro. E este abrandamento é mesmo a melhor nota a reter numa altura em que os aumentos continuam a ser expressivos.

